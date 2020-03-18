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ВООЗ передала Україні набір реагентів для тестів на коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 15:15
ВООЗ передала Україні набір реагентів для тестів на коронавірус
Фото: реагенти від ВООЗ (facebook.com/WHOUkraine)

Набір містить 5 тис. реакцій, що дозволить перевірити 1,6 тис. українців

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала другий набір реагентів для тестування на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров’я у Facebook.

Додатковий набір містить 5 тис. реакцій, що дозволить перевірити 1,6 тис. українців.

Раніше ВООЗ передала Україні набір реагентів на 3 тис. реакцій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця поточного тижня Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус. Зеленський уточнив, що тести будуть уже в цю суботу, 21 березня.

Також повідомлялося, що у Києві найближчим часом очікують поставку 4-5 тис. тестів для діагностики коронавірусу.

Зазначимо, що пройти тест на наявність інфекції кияни та гості міста можуть у семи столичних лікарнях: Олександрівській клінічній лікарні, міській лікарні №4, клінічній лікарні №9, міських дитячих клінічних лікарнях №1 та №2, міській дитячій інфекційній лікарні та Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини на Оболні.

Наразі в Україні відомо про 14 випадків зараження коронавірусом. Померли дві людини.

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