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Киев ежедневно будет получать 4-5 тыс. тестов на коронавирус, - КГГА

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 16:55
Киев ежедневно будет получать 4-5 тыс. тестов на коронавирус, - КГГА
Фото: Николай Поворозник (kyivcity.gov.ua)

В КГГА ожидают поставок тест-систем на регулярной основе

В Киеве в ближайшее время ожидают поставку 4-5 тыс. тестов для диагностики коронавируса. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас пройти тестирование на наличие инфекции можно в нескольких столичных больницах.

"Это больницы №4 и №9. Это Александровская клиническая больница. Детские больницы №1 и №2, детская инфекционная больница, а также перинатальный центр на Оболони. Тестов на сегодня достаточно. Мы ожидаем со дня на день регулярные поступления. Это 4-5 тысяч в день для того, кому по медицинским показаниям нужно будет пройти тест", - заявил Поворозник.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что до конца текущей недели Украина получит один миллион быстрых тестов на коронавирус. Зеленский уточнил, что тесты будут уже в эту субботу, 21 марта.

Также РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Денис Шмигаль также анонсировал поставку быстрых тестов в Украину до конца недели, но в больших размерах.

В настоящее время в Украине известно о 7 случаях заражения коронавирусом COVID-19 и 1 смерть от инфекции. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса - в материале РБК-Украина.

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