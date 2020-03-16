ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский рассказал, когда в Украину поступят быстрые тесты на коронавирус

Новости » Общество     16.03.2020 - 22:48
Зеленский рассказал, когда в Украину поступят быстрые тесты на коронавирус
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ожидается миллион быстрых тестов

В Украину поступит еще один миллион быстрых тестов на коронавирус до конца недели. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире прораммы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, ожидается, что тесты Украина получит уже в эту субботу, 21 марта.

"Мы договорились с Китаем... В субботу мы ожидаем прибытие этих быстрых тестов уже в Украину... Это для нас очень важно. Все будет отправлено в больницы", - сказал президент.

Он добавил, что также множество тестов Украина планирует передать военным, которые находятся на передовой.

Напомним, 16 марта в Киеве подтвердили два первых случая заражения коронавирусом. Таким образом, сейчас в Украине семь подтвержденных случаев коронавирус, два из них - летальные.

В частности, в Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Женщина умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавірусної инфекции.

В понедельник, 16 марта, в Украине усилили меры карантина. А 17 числа народные депутаты на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

Эвакуация украинцев из-за границы: обнародован график чартерных рейсов в Украину В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус
Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь