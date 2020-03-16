Зеленский рассказал, когда в Украину поступят быстрые тесты на коронавирус

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ожидается миллион быстрых тестов

В Украину поступит еще один миллион быстрых тестов на коронавирус до конца недели. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире прораммы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, ожидается, что тесты Украина получит уже в эту субботу, 21 марта.

"Мы договорились с Китаем... В субботу мы ожидаем прибытие этих быстрых тестов уже в Украину... Это для нас очень важно. Все будет отправлено в больницы", - сказал президент.

Он добавил, что также множество тестов Украина планирует передать военным, которые находятся на передовой.

Напомним, 16 марта в Киеве подтвердили два первых случая заражения коронавирусом. Таким образом, сейчас в Украине семь подтвержденных случаев коронавирус, два из них - летальные.

В частности, в Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Женщина умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавірусної инфекции.

В понедельник, 16 марта, в Украине усилили меры карантина. А 17 числа народные депутаты на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.