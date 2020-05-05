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ВОЗ не имеет доказательств об искусственном создании COVID-19

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 06:09
ВОЗ не имеет доказательств об искусственном создании COVID-19
Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

ВОЗ считает, называет спекулятивными заявления США об искусственном происхождении COVID-19

США не предоставили никаких доказательств того, что коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в Китае. Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области охраны здоровья ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN.

Он отметил, что такие заявления являются спекулятивными.

"Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся вероятного происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остаются спекулятивными", - сказал Райан.

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, что COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицированный.

При этом Трамп уверен, что коронавирус возник в лаборатории в Китае. По его словам, Пекин не мог остановить COVID-19, или не стал этого делать.

Также РБК-Украина писало, что госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории. При этом на вопрос о том, мог ли вирус быть искусственно созданным, Помпео ответил, что сейчас эксперты говорят о его неестественном происхождении.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручил спецслужбам установить возможное сокрытие фактов о коронавирусе со стороны Китая или ВОЗ.

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