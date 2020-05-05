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ВООЗ не має доказів про штучне створення COVID-19

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 06:09
ВООЗ не має доказів про штучне створення COVID-19
Ілюстративне фото (flickr.com/hospitalclinic)

ВООЗ вважає, називає спекулятивними заяви США про штучне походження COVID-19

США не надали жодних доказів, що коронавірус COVID-19 був штучно створений у лабораторії в Китаї. Про це заявив голова програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я ВООЗ Майкл Райан, повідомляє CNN.

Він зазначив, що такі заяви є спекулятивними.

"Ми не отримували від уряду США жодних доказів, що стосуються імовірного походження коронавірусу. Тому з нашої точки зору такі заяви залишається спекулятивним", - сказав Райан.

Нагадаємо, спецслужби США дійшли до висновку, що COVID-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.

При цьому Трамп впевнений, що коронавірус виник в лабораторії в Китаї. За його словами, Пекін не міг зупинити COVID-19, або не став цього робити.

Також РБК-Україна писало, що держсекретар Майк Помпео заявив, що є "значна кількість доказів" того, що новий коронавірус з'явився в китайській лабораторії. При цьому на питання про те, чи міг вірус бути штучно створеним, Помпео відповів, що наразі експерти говорять про його неприродне походження.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа доручила спецслужбам встановити можливе приховування фактів про коронавірус з боку Китаю або ВООЗ.

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