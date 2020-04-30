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Коронавирус не был создан искусственно, - разведка США

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 17:59
Коронавирус не был создан искусственно, - разведка США
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Американская разведка продолжает искать источник пандемии

Спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Национальной разведки США.

В частности, в заявлении говорится о согласии с широким научным консенсусом вокруг того, что COVID-19 не является искусственным или генетически модифицированным коронавирусом.

"Национальная разведка продолжит тщательно проверять информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам установить возможное сокрытие фактов о коронавирусе со стороны Китая или ВОЗ.

До этого РБК-Украина писало, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником эпидемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.

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