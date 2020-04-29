Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию о COVID-19

Фото: Дональд Трамп (flickr.com GPA)

Белый дом приказал спецслужбам США исследовать всю информацию о самых первых случаях заражения

Администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

По данным издания, на прошлой неделе в разведывательное управление Минобороны США и ЦРУ были направлены ​​"специальные инструкции" по поиску информации о самых первых случаях вспышки вируса.

В частности, Белый дом приказал спецслужбам исследовать все сообщения о случаях заражения, спутниковые снимки и другие данные, чтобы установить, скрывали ли Китай и ВОЗ информацию о возникающей пандемии.

Ранее, во время традиционной пресс-конференции Трамп заявил, что "мы проводим очень серьезные расследования", вероятно, имея ввиду именно расследование спецслужб.

В рамках этой задачи спецслужбам было указано определить, знает ли ВОЗ о двух исследовательских лабораториях по изучению коронавирусов в китайском городе Ухань, где впервые была обнаружена инфекция.

Госсекретарь США Майк Помпео неоднократно выступал с заявлениями, в которых обвинял Китай в сокрытии информации о происхождении вируса. Американская разведка также заявляла о возможном скрытии Китаем реальных масштабов пандемии на начальном этапе, что могло привести к глобальному распространению коронавируса.

"Как сказал президент, Соединенные Штаты тщательно расследуют этот вопрос. Понимание происхождения вируса важно, чтобы помочь миру отреагировать на эту пандемию, а также для информирования об усилиях быстрого реагирования на будущие вспышки инфекционных заболеваний", - заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

ЦРУ и офис директора Национальной разведки отказались от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка США проверяет версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Кроме того, на израильском телевидении заявили, что США предупреждали союзников о коронавирусе еще в ноябре.

Как сообщало РБК-Украина, считается, что коронавирус впервые возник на рыбном рынке в Ухане. Первым заболевшим коронавирусом была продавщица креветок на местном рынке морепродуктов. По данным комитета по здравоохранению Уханя, до 31 декабря 2019 года в первой группе зараженных были 27 человек, 24 из которых имели контакты с рынком морепродуктов.