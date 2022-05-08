Войска РФ выпустили за сутки 14 крылатых ракет по Одесской и Николаевской областям, - ОК "Юг"

По Одессе и области в течение минувших суток, 7 мая, российские войска нанесли 10 ударов крылатыми ракетами, а по Николаевской области - 4. В результате атак были повреждены объекты инфраструктуры, жилые и хозяйственные здания.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на ночную сводку Оперативного командования "Юг".

"Одещина сегодня атакована 10 крылатыми ракетами. 4 - в области, 6 - по самой Одессе. Есть попадание в частное предприятие по изготовлению мебели, в жилом районе ударной волной и обломками изуродованы многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении.

Кроме того, 2 ракеты снова ударили по ранее разрушенной взлетно-посадочной полосе и нанесли новые повреждения приводу управления полетами Одесского аэропорта. В результате этих атак пострадавших, к счастью, нет.

Российскими войсками в течение суток было выпущено по Николаевской области 4 крылатых ракеты, трижды был атакован реактивными системами залпового огня "Смерч" Николаев и пригород.

"Покрывая огнем объекты инфраструктуры, враг разрушает и жилые дома, и малый бизнес, и культурное наследие, и самое ценное - человеческие жизни. К сожалению, есть пострадавшие", - рассказали в ОК "Юг".