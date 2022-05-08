Войска РФ выпустили за сутки 14 крылатых ракет по Одесской и Николаевской областям, - ОК "Юг"
По Одессе и области в течение минувших суток, 7 мая, российские войска нанесли 10 ударов крылатыми ракетами, а по Николаевской области - 4. В результате атак были повреждены объекты инфраструктуры, жилые и хозяйственные здания.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на ночную сводку Оперативного командования "Юг".
"Одещина сегодня атакована 10 крылатыми ракетами. 4 - в области, 6 - по самой Одессе. Есть попадание в частное предприятие по изготовлению мебели, в жилом районе ударной волной и обломками изуродованы многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении.
Кроме того, 2 ракеты снова ударили по ранее разрушенной взлетно-посадочной полосе и нанесли новые повреждения приводу управления полетами Одесского аэропорта. В результате этих атак пострадавших, к счастью, нет.
Российскими войсками в течение суток было выпущено по Николаевской области 4 крылатых ракеты, трижды был атакован реактивными системами залпового огня "Смерч" Николаев и пригород.
"Покрывая огнем объекты инфраструктуры, враг разрушает и жилые дома, и малый бизнес, и культурное наследие, и самое ценное - человеческие жизни. К сожалению, есть пострадавшие", - рассказали в ОК "Юг".
Ранее сообщалось, что этой ночью были слышны взрывы в Одессе, а также в Николаеве. Позже стало известно, что над Николаевской областью наши военные сбили вражескую крылатую ракету, которая была запущена рашистами из стратегического бомбардировщика.
Добавим, что президент Владимир Зеленский высказался об новом ракетном ударе оккупантов по Одессе и подчеркнул, что такие атаки могут совершать только варвары.
Также мы писали, что в течение 7 мая ВСУ сбили 14 воздушных целей врага, уничтожив 1 вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты.
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