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В Николаеве раздались взрывы. Горожан просят не покидать укрытия

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Николаев, Суббота 07 мая 2022 23:32
В Николаеве раздались взрывы. Горожан просят не покидать укрытия Фото: в Николаеве слышатся звуки взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве раздались звуки взрывов вечером 7 мая, которые слышны в разных районах города. При этом сигналы воздушной тревоги не звучали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и местные паблики.

Отмечается, что звуки взрывов слышали также вечером в области.

Жителей Николаева просят не покидать укрытия и не приближаться к окнам.

"Нам пишут про взрывы в разных частях города и области, есть прилеты. Оставайтесь в укрытии", - говорится в Telegram-канале "Труха. Николаев".

Перед этим, 7 мая, войска РФ уже обстреливали Корабельный район города, в результате чего загорелись квартиры девятиэтажки, а также кровля библиотеки. В пресс-службе ГСЧС информировали, что площадь пожара составляла 20 кв. м.

Сейчас обстрел начался примерно спустя 15-20 минут после наступления комендантского часа. О возможных разрушениях пока данных нет.

Ранее сообщалось, что перед этим в Николаеве гремели взрывы 4 мая в результате вражеских обстрелов.

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