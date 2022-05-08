Украинские военные сбили российский вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты за день

Украинские зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск в течение суток поразили 14 воздушных целей российских оккупантов, сбив вертолет, одиннадцать беспилотников и две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Рашисты наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, или же Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона", - говорится в сводке.

В течение суток российские войска выпустили по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две из них были уничтожены украинской противовоздушной обороной.

Зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ поразили российский вертолет Ми-28Н, семь БПЛА типа "Орлан-10", два БПЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. А ЗРК подразделений Сухопутных войск "приземлили" еще два "Орлана". Таким образом, общие потери оккупантов в небе за сутки 7 мая составили:

1 вертолет,

11 БпЛА ОТР,

2 крылатые ракеты.

Наша авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по позициям захватчиков на разных направлениях.

Также отмечается, что "настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов" разворачиваются вблизи острова Змеиный в акватории Черного моря, где враг терпит ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.