Війська РФ випустили за добу 14 крилатих ракет по Одеській і Миколаївській областях, - ОК "Південь"
По Одесі та області протягом минулої доби, 7 травня, російські війська завдали 10 ударів крилатими ракетами, а по Миколаївській області - 4. В результаті атак були пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові та господарські будівлі.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на нічне зведення Оперативного командування "Південь".
"Одещину сьогодні атаковано 10 крилатими ракетами. 4 - в області, 6 - по самій Одесі. Є влучання в приватне підприємство з виготовлення меблів, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 2 ракети знову вдарили по раніше зруйнованій злітно-посадковій смузі та завдали нових пошкоджень приводу управління польотами Одеського аеропорту. В результаті цих атак постраждалих, на щастя, немає.
Російськими військами протягом доби було випущено по Миколаївській області 4 крилатих ракети, тричі був атакований реактивними системами залпового вогню "Смерч" Миколаїв і передмістя.
"Покриваючи вогнем об'єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше - людські життя. На жаль, є постраждалі", - розповіли в ОК "Південь".
Раніше повідомлялося, що цієї ночі було чутно вибухи в Одесі, а також у Миколаєві. Пізніше стало відомо, що над Миколаївською областю наші військові збили ворожу крилату ракету, яка була запущена рашистами зі стратегічного бомбардувальника.
Додамо, що президент Володимир Зеленський висловився про новий ракетний удар окупантів по Одесі й наголосив, що такі атаки можуть здійснювати тільки Варвари.
Також ми писали, що протягом 7 травня ЗСУ збили 14 повітряних цілей ворога, знищивши 1 вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті ракети.
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