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Войска РФ ударили из РСЗО по Сумской области: зафиксировано 20 прилетов

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Сумы, Понедельник 25 июля 2022 11:32
Войска РФ ударили из РСЗО по Сумской области: зафиксировано 20 прилетов Фото: войска РФ ударили из РСЗО по Сумской области (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 25 июля российские войска обстреляли приграничье Сумской области из РСЗО "Град". Удар пришелся по Краснопольской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В половине второго ночи, залпом из установки "Град", 20 прилетов, обстреляли территории Краснопольской общины. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил он.

Также, по словам Живицкого, вечером 24 июля россияне открыли минометный огонь по окрестностям Белополья. Зафиксировано 4 прилета.

Напомним, ночью 25 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Чугуеву. Вражеские ракеты попали в школу и дом культуры, где находились гражданские.

Кроме того, оккупанты обстреляли Новоалександровскую общину Запорожского района. В результате обстрела разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Сумская область РСЗО ракетный удар
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