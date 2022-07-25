Войска РФ ударили из РСЗО по Сумской области: зафиксировано 20 прилетов

Фото: войска РФ ударили из РСЗО по Сумской области (facebook.com)

В ночь на 25 июля российские войска обстреляли приграничье Сумской области из РСЗО "Град". Удар пришелся по Краснопольской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В половине второго ночи, залпом из установки "Град", 20 прилетов, обстреляли территории Краснопольской общины. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил он. Также, по словам Живицкого, вечером 24 июля россияне открыли минометный огонь по окрестностям Белополья. Зафиксировано 4 прилета.