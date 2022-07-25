ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ обстреляли Запорожскую область: повреждена агрофирма

Новина українською →
Запорожская область, Понедельник 25 июля 2022 10:26
Войска РФ обстреляли Запорожскую область: повреждена агрофирма Фото: Войска РФ обстреляли Запорожскую область (t.me/starukhofficial)
Автор: Валерия Полищук

Накануне днем российские военные начали обстреливать Запорожскую область. В частности, Новоалександровскую общину Запорожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью. Пострадавших нет", - написал он.

По его словам, в результате обстрела разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Кроме того, получила повреждения агрофирма в селе Юльевка.

Фото: Войска РФ обстреляли Запорожскую область (t.me/starukhofficial)

Напомним, в ночь на 24 июля ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в селе Новобогдановка Запорожской области, чтобы отрезать оккупантов от продовольствия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине