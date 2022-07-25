Войска РФ обстреляли Запорожскую область: повреждена агрофирма
Накануне днем российские военные начали обстреливать Запорожскую область. В частности, Новоалександровскую общину Запорожского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.
"Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью. Пострадавших нет", - написал он.
По его словам, в результате обстрела разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Кроме того, получила повреждения агрофирма в селе Юльевка.
Фото: Войска РФ обстреляли Запорожскую область (t.me/starukhofficial)
Напомним, в ночь на 24 июля ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в селе Новобогдановка Запорожской области, чтобы отрезать оккупантов от продовольствия.
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