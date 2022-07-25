ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ударили по школе и дому культуры в Чугуеве: под завалами есть люди

Новина українською →
Харьков, Понедельник 25 июля 2022 10:18
Оккупанты ударили по школе и дому культуры в Чугуеве: под завалами есть люди Фото: оккупанты ударили ракетами по школе и дому культуры в Чугуеве (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 25 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Чугуеву. Вражеские ракеты попали в школу и дом культуры, где находились гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами. 3 человека спасатели уже освободили, повреждений нет. Все профильные службы продолжают работать на месте", - рассказал он.

Кроме того, по словам Синегубова, в течение суток российские войска несколько раз обстреливали жилые сектора в селе Коробочкино и пгт Печенеги. Возле населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей, площадью 1 га.

"В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы оккупантов зафиксировали и в Изюмском районе", - отметил он.

К сожалению, в селе Кулиничи Харьковского района погиб 39-летний тракторист, наехавший на мину.

Напомним, мы писали, что в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков ракетный удар
NEWS
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине