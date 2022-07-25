ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ вдарили з РСЗВ по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів

Новость на русском →
Суми, Понеділок 25 липня 2022 11:32
Війська РФ вдарили з РСЗВ по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів Фото: війська РФ вдарили з РСЗВ по Сумській області (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 25 липня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області з РСЗВ "Град". Удар припав по Краснопільській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - повідомив він.

Також, за словами Живицького, ввечері 24 липня росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Зафіксовано 4 прильоти.

Нагадаємо, вночі 25 липня російські окупаційні війська завдали удару по Чугуєву. Ворожі ракети влучили в школу та будинок культури, де перебували цивільні.

Крім того, окупанти обстріляли Новоолександрівську громаду Запорізького району. В результаті обстрілу зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область РСЗО ракетный удар
NEWS
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні