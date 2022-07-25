Війська РФ вдарили з РСЗВ по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів
У ніч на 25 липня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області з РСЗВ "Град". Удар припав по Краснопільській громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - повідомив він.
Також, за словами Живицького, ввечері 24 липня росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Зафіксовано 4 прильоти.
Нагадаємо, вночі 25 липня російські окупаційні війська завдали удару по Чугуєву. Ворожі ракети влучили в школу та будинок культури, де перебували цивільні.
Крім того, окупанти обстріляли Новоолександрівську громаду Запорізького району. В результаті обстрілу зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
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