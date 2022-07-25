Війська РФ вдарили з РСЗВ по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів

Фото: війська РФ вдарили з РСЗВ по Сумській області (facebook.com)

У ніч на 25 липня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області з РСЗВ "Град". Удар припав по Краснопільській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - повідомив він. Також, за словами Живицького, ввечері 24 липня росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Зафіксовано 4 прильоти.