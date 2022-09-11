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Войска РФ отступили в ряде населенных пунктов Херсонской области, - Генштаб

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Херсон, Воскресенье 11 сентября 2022 19:19
Войска РФ отступили в ряде населенных пунктов Херсонской области, - Генштаб Фото: Войска РФ отступили в ряде населенных пунктов Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты отступили с ранее занимаемых позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, в связи с большими потерями в живой силе российские военные изгнали всех местных жителей из Центральной городской больницы Новой Каховки Херсонской области и используют ее исключительно для оказания помощи своим раненным.

Напомним, вчера в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные.

Также ранее мы писали, что в Каховке Херсонской области российские оккупанты уже второй раз похитили из дома директора местной школы.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

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