В Херсоне уничтожен военкомат, где размещались российские солдаты, - СМИ
Сегодня, 10 сентября, в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание территориального центра комплектования, где размещались российские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "МОСТ", которое приводит информацию жителей города.
Отмечается, что здание территориального центра комплектования № 178 было уничтожено после сильных взрывов, которые прозвучали в городе.
При этом, по информации херсонцев, здание использовали для размещения российских солдат и недавно туда прибыло пополнение.
Отметим, официальные источники пока не подтверждали уничтожение военкомата с россиянами.
Напомним, сегодня около 16:30 жители Херсона услышали мощный взрыв.
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