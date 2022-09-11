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Оккупанты в Каховке Херсонской области второй раз похитили директора школы

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Херсон, Воскресенье 11 сентября 2022 15:31
Оккупанты в Каховке Херсонской области второй раз похитили директора школы Фото: оккупанты в Херсонской области второй раз похитили директора школы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Каховке Херсонской области российские оккупанты уже второй раз похитили из дома директора местной школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Каховской городской территориальной громады.

"10 сентября из своего дома с применением силы вооруженными военными РФ второй раз был похищен директор школы Пендальчук Виктор Михайлович. Первый раз его забирали в застенки 30 апреля", - говорится в сообщении.

В настоящее время местонахождение педагога неизвестно. В настоящее время в подвалах и застенках российских военных находятся по меньшей мере девять жителей Каховской громады.

Ранее мы писали, что российские оккупанты за последний месяц похитили и удерживают в подвалах 7 гражданских из оккупированной Каховской громады в Херсонской области.

Также ранее сообщалось, что оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке.

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