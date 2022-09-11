Війська РФ відступили у низці населених пунктів Херсонської області, - Генштаб

Окупанти відступили з раніше займаних позицій в деяких населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, у зв'язку з великими втратами в живій силі російські військові вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні Нової Каховки Херсонської області і використовують її виключно для надання допомоги своїм пораненим.

Нагадаємо, вчора у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.

Також раніше ми писали, що в Каховці Херсонської області російські окупанти вже вдруге викрали з будинку директора місцевої школи.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам погрожують розстрілом на місці.

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