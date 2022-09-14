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Войска РФ нанесли удар по Харькову

Фото: войска РФ нанесли удар по Харькову (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову, в городе и области объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Харьковского областного совета Натальи Поповой в Facebook.

Жителей просят оставаться в укрытиях и придерживаться правил "двух стен".

"Россиян нанесли удар по Харькову. Возможно, один из центральных районов. Все службы работают", - сообщила она.

Напомним, 11 сентября россияне нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5. Из-за этого в ряде областей были перебои со светом.

12 сентября оккупанты массово обстреляли Харьков, один человек погиб, еще четверо - получили ранения. Также было зафиксировано попадание в дорожное покрытие.

Из-за обстрела в городе остановился метрополитен. Его работу возобновили ближе к вечеру.

На данный момент остаются частично неподключенными Холодногорский и Новобаварский районы города. По словам мэра, электрики обещают восстановить подачу до пятницы или субботы.

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Харьков