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В Харькове после обстрела остановилось метро

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Харьков, Понедельник 12 сентября 2022 14:03
В Харькове после обстрела остановилось метро Фото: в Харькове после обстрела остановилось метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 12 сентября, в Харькове остановился метрополитен, после взрывов в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского метрополитена в Telegram.

В метрополитене сообщили, что движение по линиям приостановлено по техническим причинам.

"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня, 12 сентября, россияне массово обстреляли Харьков. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеского удара погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также есть попадание в дорожное покрытие.

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