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Обстрелы критической инфраструктуры и перебои со светом: какая ситуация в Харькове

Новина українською →
Харьков, Среда 14 сентября 2022 18:09
Обстрелы критической инфраструктуры и перебои со светом: какая ситуация в Харькове Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia org)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрелов оккупантов 11 сентября была повреждена трансформаторная подстанция Харькова, а также объекты критической инфраструктуры. В некоторых районах города до сих пор не возобновили подачу электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Был нанесен ракетный удар, и очень сильно пострадала одна из основных трансформаторных подстанций, благодаря которой Харьков снабжается электроэнергией. Нам удалось переключиться", - сказал он.

Также россияне вели обстрелы по критической инфраструктуре. Вследствие обстрелов прерывалась подача электроэнергии.

На данный момент остаются частично неподключенными Холодногорский и Новобаварский районы города. По словам Терехова, электрики обещают восстановить подачу до пятницы или субботы.

Мэр добавил, что в других частях города есть электроэнергия, также работает электротранспорт и метрополитен.

Напомним, 11 сентября россияне нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5. Из-за этого в ряде областей были перебои со светом.

12 сентября оккупанты массово обстреляли Харьков, один человек погиб, еще четверо - получили ранения. Также было зафиксировано попадание в дорожное покрытие.

Из-за обстрела в городе остановился метрополитен. Его работу возобновили ближе к вечеру.

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Харьков Игорь Терехов
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