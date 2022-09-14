Обстрелы критической инфраструктуры и перебои со светом: какая ситуация в Харькове

В результате обстрелов оккупантов 11 сентября была повреждена трансформаторная подстанция Харькова, а также объекты критической инфраструктуры. В некоторых районах города до сих пор не возобновили подачу электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Был нанесен ракетный удар, и очень сильно пострадала одна из основных трансформаторных подстанций, благодаря которой Харьков снабжается электроэнергией. Нам удалось переключиться", - сказал он.

Также россияне вели обстрелы по критической инфраструктуре. Вследствие обстрелов прерывалась подача электроэнергии.

На данный момент остаются частично неподключенными Холодногорский и Новобаварский районы города. По словам Терехова, электрики обещают восстановить подачу до пятницы или субботы.

Мэр добавил, что в других частях города есть электроэнергия, также работает электротранспорт и метрополитен.