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В Харькове возобновили работу метро после сегодняшнего обстрела

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Понедельник 12 сентября 2022 17:17
В Харькове возобновили работу метро после сегодняшнего обстрела Фото: метро Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове возобновили движение по линиям метрополитена, которое было приостановлено из-за вражеский обстрел по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского метрополитена в Telegram.

"В 16:55 движение по линиям Харьковского метрополитена было восстановлено", - пишет пресс-служба метрополитена.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 12 сентября, россияне массово обстреляли Харьков. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеского удара погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также есть попадание в дорожное покрытие.

В результате обстрела в городе остановился метрополитен.

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Харьков Украина Российская Федерация
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