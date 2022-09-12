В Харькове возобновили работу метро после сегодняшнего обстрела

В Харькове возобновили движение по линиям метрополитена, которое было приостановлено из-за вражеский обстрел по городу .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского метрополитена в Telegram .

"В 16:55 движение по линиям Харьковского метрополитена было восстановлено", - пишет пресс-служба метрополитена.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 12 сентября, россияне массово обстреляли Харьков. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеского удара погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также есть попадание в дорожное покрытие.

В результате обстрела в городе остановился метрополитен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.