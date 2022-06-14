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Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области с территории Крыма

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Одесская область, Вторник 14 июня 2022 08:59
Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области с территории Крыма Фото: Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области с территории Крыма (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского городского совета в Telegram.

По данным ОК "Юг", две ракеты "Оникс" были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны.

Напомним, 11 июня несмотря на запрет посещать пляжи, в Одесской области мужчина подорвался на мине.

Кроме того, накануне прибило к берегу российскую мину, которая сдетонировала в нескольких метра от него.

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