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На пляже в Одесской области подорвался отдыхающий

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Одесская область, Суббота 11 июня 2022 19:23
На пляже в Одесской области подорвался отдыхающий Фото: на заминированном пляже в Одесской области погиб человек (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Одесской области на одном из пляжей подорвался отдыхающий. В результате инцидента он погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера начальника Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Менее часа назад погиб человек, отдыхая на пляже на черноморском побережье Одесской области…Подорвался на мине. Я не знаю, сколько еще нужно повторять тем, кто пытается стать главным кандидатом на премию Дарвина", - отметил он.

По его словам, все пляжи заминированы, а в море есть российские мины и не только российские.

Обновлено на 19:45

Как уточнили в оперативном командовании "Юг", на мине подорвался мужчина.

"Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что к побережью Одесской области вынесло российскую мину, она сдетонировала в 20 метрах от пляжа от берега. Тогда обошлось без пострадавших.

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