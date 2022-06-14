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Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області з території Криму

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Одеська область, Вівторок 14 червня 2022 08:59
Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області з території Криму Фото: війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області з території Криму (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Ракети були випущені з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міської ради в Telegram.

За даними ОК "Південь", дві ракети "Онікс" були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 11 червня попри заборону відвідувати пляжі, в Одеській області чоловік підірвався на міні.

Крім того, напередодні прибило до берега російську міну, яка здетонувала за кілька метрів від нього.

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