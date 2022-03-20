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Из-за войны России против Украины свои дома покинули 10 млн украинцев, - ООН

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 16:38
Из-за войны России против Украины свои дома покинули 10 млн украинцев, - ООН Фото: из-за войны России против Украины свои дома покинули 10 млн украинцев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы покидают свои дома из-за разрушительной войны России против Украины. Таких уже насчитывается 10 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Война в Украине настолько сокрушительное, что 10 миллионов человек бежали - либо внутри страны, либо как беженцы за границу", - написал он.

Отметим, РБК-Украина создало подборку полезных ссылок для украинцев за рубежом, где можно узнать о работе, жилье и помощи.

Напомним, война России против Украины продолжается 25-й день. Стало известно, как прошла эта ночь в разных регионах нашей страны.

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