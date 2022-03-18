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Где найти работу, жилье и помощь. Большая подборка полезных ссылок для украинцев за рубежом

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 13:32
Где найти работу, жилье и помощь. Большая подборка полезных ссылок для украинцев за рубежом Фото: Где искать помощь за границей (unsplash.com)
Автор: Ирина Савина

Сохраните и передайте знакомым: перечень сервисов, сайтов и телеграмм-каналов

Война России против Украины продолжается, и все больше украинцев нуждаются в самой разнообразной помощи – как в пределах страны, так и за рубежом.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина. Журналистка и путешественница Ирина Савина собрала информацию, которая может быть полезной для украинцев, которые планируют или уже выехали за границу.

Общие сайты, посвященные помощи украинцам

  • сборный сайт с общей информацией по помощи в Украине и за рубежом;
  • Google-документ с информацией по разным странам с указанными адресами государственных организаций, где можно становиться на учет и давать запрос на получение визы, по жилью, приютам и многое другое;
  • Интересная и полезная группа в Telegram под названием "Добрые соседи". Здесь содержится много полезной информации и ссылок на различные виды помощи в странах Европейского Союза.

Где искать информацию о жилье для беженцев за рубежом

  1. Онлайн-таблица с информацией на разные темы и разные виды помощи. Там также собраны примеры, где можно найти жилье;
  2. Информация о домах для размещения в разных странах мира;
  3. Онлайн-карта помощи украинцам с жильем в Европе;
  4. Платформа, посвященная информации о приюте украинцев в странах Европы;
  5. Сервис, который является аналогом сайта Airbnb, посвященному поиску жилья для переселенцев из Украины;
  6. Сайт, где можно искать временное жилье в странах Европейского Союза;
  7. Где можно найти временный приют в Германии;
  8. Ресурс, где можно искать жилье украинцам в Польше;
  9. Локальный раздел OLX в Польше;
  10. Еще один сайт с актуальными предложениями жилья в Польше для беженцев;
  11. Группа, посвященная поиску жилья в Португалии;
  12. Интерактивная карта контактов по поиску жилья в Чехии;
  13. Еще одна интерактивная карта, где можно отыскать жилье в Румынии и других странах ЕС;
  14. Сервис "Прихисток".

Где искать помощи, если вы выехали за границу с животными

Ранее РБК-Украина уже писало, что правила выезда в страны Европы с животными во время войны значительно упрощены.

Где найти работу, жилье и помощь. Большая подборка полезных ссылок для украинцев за рубежом

Фото: Практически все страны Европы активизируют помощь украинцам за рубежом (unsplash.com)

Сейчас с животными можно выехать без международного паспорта, без титров, без чипа. Просто выезжайте на границу с вашими, чужими, соседскими любимцами, пересекайте его. Вам никто не запретит это сделать. Пропускают всех, лишь могут отправить на проверку состояния здоровья к ветеринару.

Однако дальше - проход или проезд с животными абсолютно свободный. Необходимые документы, такие как международный паспорт, прививки и другие можно будет позже сделать в той стране, где вы остановитесь и станете на учет.

Далее приведу несколько полезных ссылок для тех, кто уехал из страны вместе с животными.

  1. Полезная карта для тех, кто ищет приют в Европе с животными;
  2. Помощь людям и животным в странах Европы;

Помощь украинцам в разных странах Европы: список ресурсов

По этим ссылкам можно найти информацию о помощи в разных странах Европы, которую оказывают нашим гражданам.

Где украинцам можно искать работу за рубежом

Напомним, ранее мы писали, как украинцам воспользоваться бесплатным транспортом в Европе.

Также стало известно, сколько украинцев уже выехало за границу с начала войны.

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