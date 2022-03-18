Где найти работу, жилье и помощь. Большая подборка полезных ссылок для украинцев за рубежом
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Война России против Украины продолжается, и все больше украинцев нуждаются в самой разнообразной помощи – как в пределах страны, так и за рубежом.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина. Журналистка и путешественница Ирина Савина собрала информацию, которая может быть полезной для украинцев, которые планируют или уже выехали за границу.
Общие сайты, посвященные помощи украинцам
- сборный сайт с общей информацией по помощи в Украине и за рубежом;
- Google-документ с информацией по разным странам с указанными адресами государственных организаций, где можно становиться на учет и давать запрос на получение визы, по жилью, приютам и многое другое;
- Интересная и полезная группа в Telegram под названием "Добрые соседи". Здесь содержится много полезной информации и ссылок на различные виды помощи в странах Европейского Союза.
Где искать информацию о жилье для беженцев за рубежом
- Онлайн-таблица с информацией на разные темы и разные виды помощи. Там также собраны примеры, где можно найти жилье;
- Информация о домах для размещения в разных странах мира;
- Онлайн-карта помощи украинцам с жильем в Европе;
- Платформа, посвященная информации о приюте украинцев в странах Европы;
- Сервис, который является аналогом сайта Airbnb, посвященному поиску жилья для переселенцев из Украины;
- Сайт, где можно искать временное жилье в странах Европейского Союза;
- Где можно найти временный приют в Германии;
- Ресурс, где можно искать жилье украинцам в Польше;
- Локальный раздел OLX в Польше;
- Еще один сайт с актуальными предложениями жилья в Польше для беженцев;
- Группа, посвященная поиску жилья в Португалии;
- Интерактивная карта контактов по поиску жилья в Чехии;
- Еще одна интерактивная карта, где можно отыскать жилье в Румынии и других странах ЕС;
- Сервис "Прихисток".
Где искать помощи, если вы выехали за границу с животными
Ранее РБК-Украина уже писало, что правила выезда в страны Европы с животными во время войны значительно упрощены.
Фото: Практически все страны Европы активизируют помощь украинцам за рубежом (unsplash.com)
Сейчас с животными можно выехать без международного паспорта, без титров, без чипа. Просто выезжайте на границу с вашими, чужими, соседскими любимцами, пересекайте его. Вам никто не запретит это сделать. Пропускают всех, лишь могут отправить на проверку состояния здоровья к ветеринару.
Однако дальше - проход или проезд с животными абсолютно свободный. Необходимые документы, такие как международный паспорт, прививки и другие можно будет позже сделать в той стране, где вы остановитесь и станете на учет.
Далее приведу несколько полезных ссылок для тех, кто уехал из страны вместе с животными.
- Полезная карта для тех, кто ищет приют в Европе с животными;
- Помощь людям и животным в странах Европы;
Помощь украинцам в разных странах Европы: список ресурсов
По этим ссылкам можно найти информацию о помощи в разных странах Европы, которую оказывают нашим гражданам.
- Помощь украинцам в Дании;
- Помощь беженцам в Бельгии;
- Помощь украинцам в Швейцарии;
- Помощь в Литве;
- Помощь в Польше;
- Помощь во Франции;
- Помощь в Германии. Также есть информационная доска для украинцев в Германии;
- Помощь в Швеции;
- Помощь в Австрии;
- Помощь тем, кто остался в Украине;
- Помощь в Испании и Каталонии;
- Помощь в Молдове и Румынии;
- Помощь в Румынии;
- Помощь в Словении;
- Помощь в Португалии;
- Помощь в Мюнхене;
- Помощь в Чехии;
- Временная защита украинцев в Финляндии.
Где украинцам можно искать работу за рубежом
- Работа в Португалии;
- Поиск работы в Румынии;
- Предложения работы для IT-специалистов в Румынии и других государствах Европы;
- Портал по поиску работы в ЕС;
Напомним, ранее мы писали, как украинцам воспользоваться бесплатным транспортом в Европе.
Также стало известно, сколько украинцев уже выехало за границу с начала войны.