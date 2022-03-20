Война России против Украины. 25-й день: как прошла ночь в разных областях страны

Война России против Украины продолжается 25-й день . Стало известно, как прошла эта ночь в разных регионах нашей страны.

Киевская область

Ночь прошла относительно спокойно, несмотря на постоянные воздушные тревоги. Враг отказался от активных действий и активно окапывается, возводит фортификационные сооружения, пытается наладить логистику. Бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле.

Захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Перемещения врага зафиксировано в Вышгородском и Броварском районах.

Черниговская область

19 марта в Чернигове обстреляны многоэтажки, промышленные районы. Ночью - воздушные тревоги в Чернигове и области. В городе нет света, отопления, проблемы со связью, большая часть без газа.

Сумская область

Артобстрелы пригорода Сум длятся уже неделю, не обошлась без них и эта ночь. Также ночью была воздушная тревога.

Житомирская область

Ночные тревоги. Ракетный удар по одному из сел Коростенского района. Разрушено промышленное здание. Жертв нет.

Харьковская область

Ночью в Харькове были несколько атак, есть возгорание жилых домов, работают спасатели. Вечером в результате последнего обстрела в районе ХТЗ погибли 2 гражданских, в том числе 9-летний ребенок. Ударов с неба по Харькову существенно поубавилось. На сегодня фиксируют разведывательные летательные аппараты.

ВСУ по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны. 19 марта в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгвардии уничтожило большое количество живой силы и техники оккупантов. Россияне пытаются прорваться в направлении на изюм, но ВСУ ведут бои.

Луганская область

Ночью были обстрелы Лисичанска и Рубежного. За сутки в Северодонецке и Рубежном повреждено или разрушено около 30 объектов.

Донецкая область

Ночь беспокойная. Обстрелы по всей линии: Авдеевка, Марьинка, Торецк. Марьинка - попытки прорыва. Город сильно поврежден огнем. Тяжелая ситуация в Мариуполе. В городе голод, идут уличные бои. Люди пытаются самостоятельно уехать из города.

В оккупированных поселках вблизи Мариуполя-Мангуш, Мелекино - собралось много беженцев. По остальной территории области ситуация напряженная, но в основном контролируемая, кроме Волновахи.

Николаевская область

Были обстрелы города из Градов, воздушная тревога. Продолжаются бои в области. Проходит эвакуация из сел, которые отстояли, и доставление гуманитарки. В части населенных пунктов отсутствует тепло и свет.

Херсонская область

Ночь неспокойная, по области были слышны звуки взрывов, обстрелов. Эта информация уточняется. В целом ситуация в области с каждым днем приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и тех общинах, где находятся оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

Ежедневно увеличивается количество мест, где россияне раздают свою гумпомощь. Все это делается под съемки видеокамер вражеских СМИ.

Остальные регионы

Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Ровенская, Волынская, Закарпатская, Одесская, Полтавская, Львовская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области - ночь прошла в целом спокойно, периодические воздушные тревоги.