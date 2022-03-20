Через війну Росії проти України свої домівки покинули 10 млн українців, - ООН
Фото: через війну Росії проти України свої домівки покинули 10 млн українців (Getty Images)
Українці залишають свої домівки через руйнівну війну Росії проти України. Таких вже нараховується 10 млн людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.
"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", - написав він.
Зазначимо, РБК-Україна створило підбірку корисних посилань для українців за кордоном, де можна дізнатися про роботу, житло та допомогу.
Нагадаємо, війна Росії проти України триває 25-й день. Стало відомо, як пройшла ця ніч у різних регіонах нашої країни.
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