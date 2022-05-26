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Война в Украине затягивается: Китай увидел активизацию усилий по мирным переговорам

Новина українською →
Пекин, Четверг 26 мая 2022 06:58
Война в Украине затягивается: Китай увидел активизацию усилий по мирным переговорам Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Существует тенденция затяжной войны в Украине. Поэтому Китай призывает к продвижению мирных переговоров, усилия в этом направлении уже активизировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД КНР Ван И, которое опубликовала пресс-служба ведомства.

Как сообщается, министр иностранных дел Китая и глава МИД Франции Катрин Колонна в четверг в ходе телефонного разговора выразили обоюдную готовность сообща содействовать мирному решению войны в Украине.

"С одной стороны, конфликт затягивается и становится все более сложным, с другой - призывы к восстановлению мира все более настойчивы, а усилия по содействию мирным переговорам активизируются", - заявил он.

По словам Ван И, в трансформации кризиса наступил ключевой момент, когда международное сообщество должно срочно проявить солидарность и способствовать продвижению мирных переговоров между Украиной и РФ.

"Необходимо оказывать этому активное содействие, а не подливать масла в огонь", - подытожил он.

Напомним, ранее Ван И в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей германской коллегой Анналеной Бербок высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины. Он также призвал прекратить огонь.

Напомним, 17 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, на сегодня переговоры не ведутся ни в каком виде.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

Также президент Украины заявил, он готов лично встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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