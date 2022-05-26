Війна в Україні затягується: Китай побачив активізацію зусиль щодо мирних переговорів

Існує тенденція затяжної війни в Україні. Тому Китай закликає до просування мирних переговорів, зусилля в цьому напрямку вже активізувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС КНР Ван І, яке опублікувала пресслужба відомства.

Як повідомляється, міністр закордонних справ Китаю і глава МЗС Франції Катрін колона в четвер в ході телефонної розмови висловили обопільну готовність спільно сприяти мирному вирішенню війни в Україні.

"З одного боку, конфлікт затягується і стає все складнішим, з іншого - заклики до відновлення миру все більш наполегливі, а зусилля зі сприяння мирним переговорам активізуються", - заявив він.

За словами Ван І, в трансформації кризи настав ключовий момент, коли міжнародна спільнота має терміново проявити солідарність і сприяти просуванню мирних переговорів між Україною і РФ.

"Необхідно надавати цьому активне сприяння, а не підливати масла у вогонь", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Ван І в ході переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України. Він також закликав припинити вогонь.

Нагадаємо, 17 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Україна вийшла з переговорного процесу. За його словами, на сьогодні переговори не ведуться в жодному вигляді.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія має зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

Також президент України заявив, він готовий особисто зустрітися і поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, але без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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