Россия вновь обвинила Украину в выходе из переговорного процесса
Россия в очередной раз обвинила Украину в выходе из переговорного процесса относительно завершения войны. В Москве считают, что переговоры не идут.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут - ред.)", - заявил он.
Представитель МИДа России заявил, что украинская сторона так и не ответила на российский проект мирного договора.
Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.
При этом российский президент России Владимир Путин заявлял, что переговоры Украины и РФ якобы находятся в тупике.
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