Россия вновь обвинила Украину в выходе из переговорного процесса

Россия в очередной раз обвинила Украину в выходе из переговорного процесса относительно завершения войны. В Москве считают, что переговоры не идут.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".