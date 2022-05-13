Зеленский о переговорах с РФ: я готов говорить только с Путиным без его посредников
Президент Украины Владимир Зеленский лично готов встретится и поговорить с руководителем Кремля Владимиром Путины. В частности, без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.
Об этом заявил глава государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью итальянскому телеканалу Rai 1.
"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что ежедневно деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов, которые покинули российские военные. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров", - заявил Зеленский.
По его словам, украинские общество все 8 лет хотело говорить с РФ.
"Сейчас общество настроено не положительно к этому. Я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, недавно президент отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.
При этом российский президент Путин заявлял, что переговоры Украины и РФ якобы находятся в тупике.
Кроме того, Зеленский заявлял, что желание вести любые переговоры с РФ исчезает с каждым городом, где фиксируются случаи зверств, совершенных российскими оккупантами.