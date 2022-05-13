ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал первый шаг, который должна сделать РФ для переговоров

Новина українською →
Киев, Пятница 13 мая 2022 12:20
Зеленский назвал первый шаг, который должна сделать РФ для переговоров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Россия в переговорах с Украиной должна сделать первый понятный шаг. Это - вывести свои войска на позиции, в которых они были до начала полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

На вопрос журналиста, какого мира хочет Украина глава государства ответил:

"Уважения к суверенитету, к территориальной целостности, традициям, народу, языку. Уважения к людям, обществу и к независимости нашего государства. Я сейчас сказал банальные вещи, но именно все эти обычные нормальные вещи нарушила РФ. И для этого нужно их восстановить - вывести свои войска с нашей земли. Наших войск на территории РФ нет. Вывести войска, деоккупировать наши дома, я уже не говорю о том, что надо вернуть все награбленное из обычных домов".

Президент также отметил, украинская сторона не будет делать никаких компромиссов относительно своей независимости.

"В переговорах мы готовы говорить - по крайней мере выйдите с той территории, которую вы оккупировали начиная с 24 числа. Да, вы будете на некоторых наших временно оккупированных территориях продолжать стоять, к сожалению, но это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос", - отметил Зеленский.

Он также добавил, будут репарации, суды, приговоры.

"Но мы не сможем вернуть людей, детей, и за это прощения нет", - резюмировал Зеленский.

Напомним, также президент Украины заявил, он готов лично встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС