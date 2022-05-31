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Война с Россией не закончится быстро: Данилов предупредил украинцев

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 14:27
Война с Россией не закончится быстро: Данилов предупредил украинцев Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины не завершится быстро. Поскольку для победы нужна консолидация усилий всего нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Укринформу".

"Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, - говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое надо сделать", - заявил Данилов.

Он отметил, нашей стране сейчас очень сложно на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей страны.

"До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачи Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим надо жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - резюмировал Данилов.

Напомним, по оценкам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, война России против Украины может значительно затянуться. При этом агрессивность действий РФ возрастет.

Добавим, как предполагают в украинской разведке, перелом в войне с РФ наступит в августе, а к концу года завершится большинство сражений.

О перспективах контрнаступления украинских сил и возможном затягивании войны - читайте в материале РБК-Украина.

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