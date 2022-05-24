До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины

Изначальные планы российских агрессоров провалились, но интенсивность боевых действий не снижается. О перспективах контрнаступления украинских сил и возможном затягивании войны – подробнее в материале РБК-Украина.

Три месяца прошло с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Для России план А – оккупировать Киев и захватить политическую власть в стране – провалился фактически сразу.

План Б – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, уничтожив группировку Операции объединенных сил, – продвигается крайне медленно и лишь на отдельных направлениях.

Северные регионы удалось вообще очистить от оккупантов, продолжается контрнаступление украинских сил возле Харькова. В Москве все реже заявляют о том, что "спецоперация идет по плану", поскольку это уж слишком диссонирует с реальностью.

Но и выходить из войны, а тем более освобождать захваченные территории Украины, РФ пока явно не собирается. Активное противостояние может продолжаться еще долго. Об этом прямо говорят и украинские власти, и зарубежные эксперты, и политические лидеры Запада. К примеру, генсек НАТО Йенс Столтенберг за последние несколько недель уже несколько раз заявил, что война может затянуться и "длиться месяцы и годы".

Контрнаступление Украины

За время боевых действий изменился перечень возможных сценариев войны, обсуждаемых западными СМИ и экспертами. Вариант военного поражения Украины стал или "крайне маловероятным", или вообще "невозможным". Зато среди опций появилось уже возможное поражение России на поле боя – с подвариантами того, насколько тяжелым оно может быть.

В чем сходятся и различные эксперты, и представители украинской власти – что теперь все будет решаться на поле боя. Время дипломатии пока точно не наступило, переговорный процесс между Украиной и РФ де-факто заморожен. "Война перешла в стадию, когда ключевые решения принимаются на полях сражений", – сказал РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас российские войска продолжают наступление на востоке, но масштаб их целей значительно уменьшился. Это видно даже по используемой лексике – если ранее пропагандисты страны-агрессора оперировали терминами вроде "Киевское/Харьковское/Николаевское направления", то сейчас они максимум могут похвастаться окружением отдельно взятого села или поселка на Донбассе.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, украинские силы обороны сейчас успешно притормаживают или делают вовсе невозможным продвижение агрессоров. И создают условия для перехода в контрнаступление.

"Следующая стадия – мы попробуем остановить продвижение россиян по всем направлениям, особенно на востоке, и будем накапливать критическую массу вооружений для перехода в контратаку, а россияне будут окапываться и строить защитные рубежи", – сказал РБК-Украина Мусиенко.

По его словам, если поставки западного оружия в Украину будут идти в надлежащем объеме, то примерно к июлю будут созданы предусловия для масштабного контрнаступления. Похожие временные рамки дают и эксперты из Conflict Intelligence Team.

Многое будет зависеть от того, как на практике удастся реализовать программу помощи Украине в рамках ленд-лиза. Если все пойдет без проволочек, то, по словам одного из информированных собеседников издания во власти, уже через пару месяцев Украина действительно наберет критическую массу вооружений, необходимых для успешной деоккупации своих территорий. Это уже с учетом времени, которое потребуется украинским военным, чтобы овладеть новым западным оружием.

Еще один фактор, который может повлиять на успех украинского контрнаступления – проведение мобилизации в РФ. Пока что в Кремле пытаются обойтись без таких крайних мер, предпочитая скрытую мобилизацию, вербуя различных "добровольцев" на краткосрочные контракты.

Если украинское контрнаступление будет развиваться успешно, к чему все идет, то возникает другой вопрос: на каких рубежах оно может остановиться. От представителей украинской власти по этому поводу звучат противоречивые месседжи.

Все чаще говорится о том, что Украина будет освобождать всю свою международно признанную территорию, в том числе и ОРДЛО. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в недавнем интервью The Wall Street Journal заявил, что "не знает других границ Украины, кроме границ 1991 года".

Тогда как президент Владимир Зеленский сказал, что победой для Украины будет и возвращение территорий, находившихся под ее контролем до 24 февраля, то есть до начала масштабного вторжения РФ.

Как отмечает The Wall Street Journal, продвижение на территорию ОРДЛО и особенно в Крым станет для Зеленского политическим вызовом. "Внешнее давление на Зеленского, особенно со стороны европейцев, с целью ограничить продвижение, скорее всего, усилится", – пишет издание.

Это давление может быть связано с тем, что захват Донецка и Луганска в некоторых европейских столицах, вероятно, воспримут как слишком "раздражающий" Путина шаг. Как бы абсурдно это ни выглядело в глазах украинцев, логика "не провоцировать Кремль без необходимости" на Западе еще в ходу.

Речь о возможном применении Россией ядерного или химического оружия. После 9 мая, которое во всем мире рассматривалось как дата возможной резкой эскалации конфликта (которой так и не случилось), разговоры об этом несколько поутихли. Но до конца такой вариант на Западе все же не отбрасывают.

WSJ прогнозирует, что даже в таком случае глобальная ядерная война не начнется, но зато западные страны могут перейти к непосредственному участию в войне, пусть и конвенционным оружием. "Нынешние красные линии, которые мешают западным силам проводить воздушные операции в Украине, скорее всего, исчезнут, и бесполетная зона станет возможной", – пишет издание.

Украинские военные (Фото: GettyImages)

Пока же четкий ответ на вопрос, остановится ли украинская армия на линии, предусмотренной еще Минскими соглашениями или пойдет дальше, давать преждевременно и даже неразумно с военно-политической точки зрения.

"Для Украины невыгодно, мягко говоря, оставлять ситуацию в том виде, в котором она сегодня есть, потому что это новая линия разделения. Некоторые представители политической элиты в Европе говорят об уступках со стороны Украины, чтобы дать России "сохранить лицо". Для Украины это невыгодно, потому что любое "сохранение лица" России, любое окончание войны без проигрыша России – это отложенная война, и для Украины, и для Европы в целом, только с более масштабными разрушениями, массовыми убийствами и т.д.", – сказал РБК-Украина Михаил Подоляк.

Что касается Крыма, то его возвращение военным путем может видеться еще более сложной задачей, чем в случае с ОРДЛО. Ведь за последние восемь лет оккупанты, по сути, превратили полуостров в огромную военную базу. По словам Владимира Зеленского, военная деоккупация Крыма будет стоить сотен тысяч жизней украинских солдат.

Но, как отметила в разговоре с изданием аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, возвращение контроля над полуостровом может оказаться не столь тяжелой задачей, как представляется сейчас.

"Крым нам не обязательно надо будет освобождать на танках. После освобождения всей территории Донбасса могут быть открыты переговоры по Крыму – по выводу войск, разоружению армии РФ, уничтожению ее баз. Все это будет зависеть напрямую от наших военных успехов в континентальной Украине", – сказала она.

Наиболее оптимистический прогноз развития событий публично озвучил Кирилл Буданов в интервью Sky News. По его словам, "переломный момент" наступит во второй половине августа. "Большинство активных боевых действий завершится до конца этого года. В результате мы восстановим украинскую власть на всех территориях, в том числе на Донбассе и в Крыму", – сказал глава военной разведки.

Затяжная война

Нельзя исключать и вариант, при котором война затянется на дольше, окончательно перейдя в позиционную фазу с относительно стабильной линией фронта.

Для этого нужно совпадение нескольких факторов: успешной мобилизации в РФ и проблем с поставками в Украину западных вооружений, из-за чего стратегическое контрнаступление станет невозможным. Россия же при этом вполне может и дальше обстреливать украинские города, в том числе и далекие от зоны боевых действий, как военные и инфраструктурные цели, так и любые гражданские объекты (хотя запас пригодных для этого ракет заметно сокращается).

Внешне кажется, что у Москвы нет какого-то определенного плана в отношении захваченных территорий, особенно в Херсонской и Запорожской областях. Оккупанты то анонсируют фейковые "референдумы" в этих регионах, то их отменяют, то собираются "присоединять" их к России, периодически появляются сообщения о введении там рубля в качестве денежной единицы и т.д.

Источники РБК-Украина ранее рассказывали, что один из рабочих планов агрессоров – предложить "размен" украинского юга на признание Киевом донбасских псевдореспублик (плюс "гарантии" водоснабжения оккупированного Крыма). Но украинская власть такой сценарий не рассматривает в принципе.

Российские оккупанты в Украине (Фото: GettyImages)

Переход к позиционной войне, безусловно, является менее желательным сценарием для Украины, отмечает Мария Золкина. В таком случае наша армия отказывается от стратегического контрнаступления, а россияне политически и военно окапываются на захваченных территориях, перестав гнать свою технику и солдат вперед.

"Тогда Россия провозгласит аннексию всех оккупированных территорий, а потом начнет давить на слабые места в некоторых западных странах и играть в мнимую готовность вести переговоры. С позиций, что Россия на каких-то условиях остается на оккупированных территориях и начинает переговоры про НАТО, безопасность, двусторонние договора, статус Донбасса и Крыма и т.д., это уже второстепенно", – сказала изданию Золкина.

По словам эксперта, выйти на такой вариант агрессор может попытаться к концу июня, как раз когда наступит пик нашей готовности к контрнаступлению. Его оккупанты попытаются предупредить, приостановив поставки западного вооружения Украине под предлогом своей готовности к переговорам. И такой сценарий в медиа-сфере уже начал понемногу раскручиваться после 9 мая, хотя еще и не является основным.

В любом случае, как много раз подчеркивали в украинской власти, само по себе прекращение огня без деоккупации территорий (как минимум до позиций 23 февраля, хотя это вопрос открытый), Украину не устроит.

"Я не вижу сценария, при котором РФ сможет глобально растянуть такую ситуацию на несколько лет, с учетом санкций и потерь, которые они несут, международной изоляции. Постепенно ресурсы РФ будут уменьшаться, не говоря о технологиях по производству оружия. Я думаю, это все продлится плюс-минус до конца года", – сказал изданию Александр Мусиенко.

Таким образом, следующий ключевой период войны наступит примерно в конце июня – в начале июля. К тому времени может несколько проясниться ситуация на Донбассе, темпы поставок Украине новых вооружений и планы оккупантов. А до того времени активные боевые действия на юге и особенно на востоке Украины будут продолжаться.