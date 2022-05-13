К концу года большинство сражений с РФ завершатся. Буданов рассказал, когда ждать перелома
Перелом в войне с Россией наступит в августе, а до конца года завершится большинство сражений. Украина вернет все оккупированные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Sky News.
"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий", - сказал Буданов.
По его словам, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым. Глава ГУР добавил, что не удивлен неудачами российской армии.
"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются", - уточнил Буданов.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля с нескольких направлений. В первые дни российские войска смогли продвинуться к Киеву, Харькову, Херсону и Николаеву. Впоследствии оккупанты отступили от украинской столицы и вернулись на территорию РФ.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о стратегическом поражении России в войне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.