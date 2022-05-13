К концу года большинство сражений с РФ завершатся. Буданов рассказал, когда ждать перелома

Перелом в войне с Россией наступит в августе, а до конца года завершится большинство сражений. Украина вернет все оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Sky News .

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий", - сказал Буданов.

По его словам, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым. Глава ГУР добавил, что не удивлен неудачами российской армии.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются", - уточнил Буданов.