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Боррель заявил, что агрессивность действий России в войне против Украине возрастет

Новина українською →
Париж, Понедельник 30 мая 2022 11:33
Боррель заявил, что агрессивность действий России в войне против Украине возрастет Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война России против Украины может значительно затянуться. При этом агрессивность действий РФ возрастет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля France Info.

Боррель допустил, что Россия будет затягивать конфликт. Однако экономика агрессора уже "начинает останавливаться". Глава дипломатии ЕС призвал усилить санкции против РФ, чтобы помочь Украине занять более выгодные позиции на переговорах.

"Мы должны выстоять. Война будет долгой… Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию", - сказал политик.

Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз сможет в скором времени договорится касательно эмбарго на российскую нефть.

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