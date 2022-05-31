Війна з Росією не закінчиться швидко: Данілов попередив українців

Розв’язана Росією повномасштабна війна проти України не завершиться швидко. Оскільки для перемоги потрібна консолідація зусиль всієї нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити", - заявив Данілов.

Він зазначив, нашій державі зараз дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей країни.

"До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не скасовував. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, за оцінками глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, війна Росії проти України може значно затягнутися. При цьому агресивність дій РФ зросте.

Додамо, як припускають в українській розвідці, перелом у війні з РФ настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв.

Про перспективи контрнаступу українських сил і можливе затягування війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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