Война может быть поражением для всех. Турция желает быть посредником между Россией и Украиной

"По нашему мнению, это было бы поражением для каждой страны, на которую будет влиять такого рода интервенция. Украина не является членом НАТО, но она на границе Альянса. С точки зрения перспективы, есть риск, что такое вмешательство, конфликт не остановится на этой границе, а распространится дальше. Тогда это навредит каждому", - заявил Шентоп.

Спикер отметил, что обострение отношений между Украиной и Россией спровоцирует очередной кризис в регионе. В то же время решить конфликт можно благодаря разговорам, взаимопониманию и переговорам.

"Поэтому мы должны не с помощью оружия и военных операций, а благодаря разговорам, взаимопониманию и переговорам садиться и решать такие потенциальные кризиса", - отметил Шентоп.

Шентоп добавил, что возможным вторжением России в Украину должны быть обеспокоены все страны, поскольку "тишина здесь не поможет". Турция, со своей стороны, желала бы стать посредником в решении вопроса.