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Війна може бути поразкою для усіх. Туреччина бажає бути посередником між Росією та Україною

Автор: Сергій Пишкін

Від можливого вторгнення Російської Федерації в Україну - програють усі країни регіону. Туреччина бажає бути посередником у вирішенні конфлікту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Великих національних зборів Туреччини Мустафи Шентопа під час візиту до Польщі.

"На нашу думку, це було б поразкою для кожної країни, на яку впливатиме такого роду інтервенція. Україна не є членом НАТО, але вона на кордоні Альянсу. З погляду перспективи, є ризик, що таке втручання, конфлікт не зупиниться на цьому кордоні, а пошириться далі. Тоді це зашкодить кожному", - заявив Шентоп.

Спікер зауважив, що загострення відносин між Україною та Росією спровокує чергову кризу в регіоні. Водночас вирішити конфлікт можна завдяки розмовам, порозумінню й переговорам.

"Тому ми повинні не за допомогою зброї та військових операцій, а завдяки розмовам, порозумінню і переговорам сідати і вирішувати такі потенційні кризи", - відзначив Шентоп.

Шентоп додав, що можливим вторгненням Росії до України повинні бути занепокоєні усі країни, оскільки "тиша тут не допоможе". Туреччина, зі свого боку, бажала б стати посередником у розв'язанні питання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив бажання стати посередником між РФ і Україною у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Міністр МЗС Дмитро Кулеба, зі свого боку, привітав ініціативу лідера.

Тим часом Російська Федерація нагадала, що для неї вступ України до НАТО, нібито, є "червоною лінією".

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