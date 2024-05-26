В мережі показали відео збиття російського Су-25 в Донецькій області
Українські військові оприлюднили відео учорашнього збиття російського штурмовика Су-25 в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.
На кадрах зафіксовано постріл із переносного зенітного ракетного комплексу та ураження ворожого літака.
Ліквідація сталася на Покровському напрямку в Донецькій області.
Збиття ворожих Су-25 в українському небі
Вдень у суботу, 25 травня, українські військові збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області.
Це уже восьмий літак цього типу, який наші захисники збили цього місяця. Попередня ліквідація трапилася 23 травня бійцями цієї ж 110-ї ОМБ.
22 травня Сили оборони збили Су-25 на Покровському напрямку.
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