ЗСУ збили штурмовик Су-25 на Покровському напрямку

Українські військові у середу, 22 травня, збили ворожий літак Су-25 на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, наразі ворог сконцентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати.

Сьогодні українські військові завдали вогневого ураження по:

чотирьох районах зосередження особового складу;

двох пунктах управління;

двох станціях управління БпЛА;

одному засобу РЕБ;

двох гарматах та ЗРК С-400.

Інформація щодо результатів ураження уточнюється.

Окрім того, за наявною інформацією, на Покровському напрямку було знищено ворожий літак Су-25.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбито 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч.

Станом на зараз з початку цієї доби на Харківському напрямку противник втратив 87 військовослужбовців і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку сьогодні відбито шість атак окупантів. Ворог успіху не мав.

На Сіверському напрямку тривають дві атаки противника у районі Виїмки. Ситуація контрольована. Поточної доби ще вісім спроб противника просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокамянського успіху не мали.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Сили оборони втримали позиції. За сьогодні окупанти втратили на напрямку 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири одиниці БМП-3. Ще дві таких броньованих машини піхоти пошкоджено.

На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська з початку травня намагаються наступати по всій лінії фронту. Однак основним лишається Харківський напрямок. Зокрема, росіяни змогли досягти околиць міста Вовчанськ, періодично там навіть тривають вуличні бої.

За словами президента України Володимира Зеленського, наразі ЗСУ стримують ворожий наступ. Максимум уваги військових сконцентровано на прикордонні з Росією.

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