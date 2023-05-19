Можливість обміну "всіх на всіх" значно зросла: від чого це залежить

Можливість проведення обміну полоненими між Україною та Росією за формулою "всіх на всіх" значно збільшилась.

У Координаційному штабі пройшла зустріч з родинами військовослужбовців 503-го окремого батальйону морської піхоти.

Під час неї, зокрема, обговорили можливість обміну "всіх на всіх".

"Сьогодні він більш реальний, ніж, наприклад, три місяці тому. Це залежить і від успіхів контрнаступу та поповнення нашого обмінного фонду", - сказав секретар Робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Координаційного штабу Богдан Охріменко.

Окрім того, рідні помітили, що збільшилася кількість підтверджень полону Росією через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Представник штабу зауважив, що теперішній МКЧХ значно ефективніший, ніж на початку повномасштабного вторгнення, його роль дуже важлива.

Нагадаємо, раніше у Координаційному штабі зазначали, що якщо Україна та РФ домовляться про обмін "всіх на всіх", то він пройде не за один день.

До того ж, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що сторони обговорюють обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату.

Зазначимо, що 6 травня відбувся крайній обмін полоненими між Україною та Росією, тоді додому повернулись 45 бійців полку "Азов".

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