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Воины из-под Бахмута. Украина вернула из российского плена более сотни защитников

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Четверг 25 мая 2023 14:19
Воины из-под Бахмута. Украина вернула из российского плена более сотни защитников Иллюстративное фото: Украина вернула из российского плена более сотни защитников (t.me/Koord_shtab)
Автор: Елизавета Драбкина

В рамках обмена пленными с Россией Украина смогла вернуть домой 106 наших военных. Речь идет о бойцах с Бахмутского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Домой вернулись восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, вернулся 21 представитель терробороны. Дома теперь также семь пограничников и один военный Государственной специальной службы транспорта.

"Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства", - написал Ермак.

Среди тех, кто вернулся из плена, 68 считались пропавшими без вести. Родные этих людей прошли сложный этап.

По меньшей мере, у семи спасенных бойцов различные травмы: шаровые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Самому старшему из освобожденных военных уже исполнилось 59 лет, самому младшему - 21 год.

Кроме того, были репатриированы три тела: двое иностранцев и украинки.

Ермак добавил, что Украина продолжает работать над скорейшим возвращением домой всех военнопленных.

"Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", - написал он.

Всего на сегодняшний день в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

Обмен пленными с Россией

Единственные переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными.

В апреле руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех", и уже приближаются к положительному результату.

Между тем, в Координационном штабе считают, что возможность обмена "всех на всех" значительно возросла по сравнению с тем, что было три месяца назад.

Отметим, что последний обмен пленными между Украиной и РФ прошел 6 мая, когда домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

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Обмен пленными Андрей Ермак Война России против Украины
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