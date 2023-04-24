Чи можливий обмін полоненими "всіх на всіх": що каже Буданов
Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" і вже "наближається до цього".
Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.
"Так, ми в принципі наближаємося до цього", - сказав він.
Буданов нагадав, що станом на зараз вже обміняно більш ніж 2200 людей (кількість, яку Україна звільнила з полону, – ред.).
"Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", - зазначив голова ГУР.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону.
Нагадаємо, Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 130 захисників. Серед звільнених військових 48 вважались зниклими безвісти. Частина врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.
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