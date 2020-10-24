Восстановление Донбасса: Зеленский предложил ООН разработать совместный план

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский предложил ООН разработать совместный план восстановления Донецкой и Луганской областей. Такое предложение было высказано во время встречи с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский также призвал ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению Донбасса питьевой водой.

"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко назвал ориентировочную сумму, которая понадобится для восстановления Донбасса после его деоккупации.

Кроме того, во время интервью украинским телеканалам Зеленский заявил, что никто не знает, сколько средств понадобится для восстановления пострадавших от войны территорий Донбасса.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины назвал следующие шаги для восстановления мира на Донбассе.