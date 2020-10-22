Зеленский: никто не знает, сколько средств нужно для восстановления Донбасса

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский не знает, сколько миллиардов долларов надо для восстановления Донбасса. По его словам, внедрение свободной экономической зоны на подконтрольной части Донбасса является важным для завершения войны.

Об этом он рассказал в интервью ведущим телеканалам.

"Поднять часть оккупированную - невозможно экономически. 10, 20 или 50 млрд долларов надо, чтобы поднять Донбасс?.. Мы не понимаем полностью эту цифру, сколько предприятий выведено на металл, что там с шахтами. Этой информации просто нет. Поэтому, мы не знаем, сколько миллиардов нужно, чтобы восстановить Донбасс, а кто говорит, что знает - это ложь", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что хочет сохранить людей и вернуть на Донбасс украинский и западный бизнес.

"Восстановить без свободной экономической зоны (Донбасс, - ред.), считаю, мы не сможем", - сказал Зеленский.

Напомним, президент заявил, что создание свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны. Вопрос будет задан во время опроса 25 октября.

Как писало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, относительное большинство (45%) украинцев против создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, поддерживают - 33,5%.