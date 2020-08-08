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У Зеленского назвали сумму, необходимую для восстановления Донбасса

Донбасс, Суббота 08 августа 2020 17:04
У Зеленского назвали сумму, необходимую для восстановления Донбасса
Фото: Олег Устенко (facebook.com/oleg.ustenko)
Автор: Игорь Литвиненко

Чтобы восстановить оккупированные территории Донбасса нужно 5-7% ВВП Украины

Украине для восстановления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо около 10 миллиардов долларов. Это примерно 5-7% ВВП страны.

Об этом в эфире "Радио "Донбасс.Реалии" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, для восстановления временно оккупированных территорий после их реинтеграции необходимо будет создать фонд, в том числе и за деньги доноров.

"Предварительная оценка - это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП, - отметил Устенко.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников сообщил, что в результате российской агрессии говорить только о "реконструкции региона" бесполезно, для этого на Донбассе нужно будет создать новую экономику.

Также сообщалось, что в сентябре в Украине планируют представить дорожную карту экономического восстановления Донбасса.

Кроме этого Резников сообщал, что экономическое восстановление Донбасса начнется с территорий, которые находятся под контролем правительства.

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